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50 минут назад

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

News.ru

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пенсионерам не следует тревожиться по поводу новшества, так как все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме.

Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка, — сказал Виноградов.

Он также рассказал, что традиционная индексация в 2023 году пройдет в несколько этапов. С 1 января будут повышены страховые пенсии неработающим. С 1 февраля будет увеличен ряд выплат и компенсаций. На 1 апреля намечен перерасчет страховой пенсии, а пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября.

В России проиндексировали пенсии по старости

Объединенный Социальный фонд начинает работу с 1 января.

Ранее бывший заместитель министра труда России Павел Кудюкин предупредил, что индексация страховых пенсий по старости не покроет реальный рост цен на самые важные для пенсионеров товары. По его мнению, из-за этого пенсионеры потеряют деньги.

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