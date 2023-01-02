Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России упростит назначение выплат и повысит качество обслуживания граждан. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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По его словам, пенсионерам не следует тревожиться по поводу новшества, так как все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме.

Происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка, — сказал Виноградов.

Он также рассказал, что традиционная индексация в 2023 году пройдет в несколько этапов. С 1 января будут повышены страховые пенсии неработающим. С 1 февраля будет увеличен ряд выплат и компенсаций. На 1 апреля намечен перерасчет страховой пенсии, а пенсии военных пенсионеров повысят с 1 октября.

Объединенный Социальный фонд начинает работу с 1 января.