Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
31 минуту назад

Названы лучшие валюты для сбережений в 2023 году

Илья Родин

В 2023 году оптимальными валютами для сбережений будут юань и гонконгский доллар, заявил эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом пишет РИА «Новости».

Названы лучшие валюты для сбережений в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт подчеркнул, что при выборе объекта для вложения своих сбережений следует в обязательном порядке соотносить перспективы и риски.

Рубль на открытии торгов рухнул к доллару и евро

По его мнению, при оценке валют в координатах «риск-доходность», китайский юань и гонконгский доллар являются оптимальным выбором. Это обусловлено тем, пояснил Зельцер, что снижается привлекательность валют недружественных стран, а привлекательность валют дружественных, наоборот, повышается.

Кроме того, отметил аналитик, в настоящее время растет товарооборот со странами Азии. На фоне этих факторов повышается интерес к юаню и гонконгскому доллару.

«Обороты торгов на Мосбирже данными валютами за последний год возросли на порядок, а юань уже ничем не уступает в ликвидности доллару США и евро», - констатировал Зельцер.

Личный счет,Московская биржа,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители