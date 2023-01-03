Названы лучшие валюты для сбережений в 2023 году

В 2023 году оптимальными валютами для сбережений будут юань и гонконгский доллар, заявил эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт подчеркнул, что при выборе объекта для вложения своих сбережений следует в обязательном порядке соотносить перспективы и риски.

По его мнению, при оценке валют в координатах «риск-доходность», китайский юань и гонконгский доллар являются оптимальным выбором. Это обусловлено тем, пояснил Зельцер, что снижается привлекательность валют недружественных стран, а привлекательность валют дружественных, наоборот, повышается.

Кроме того, отметил аналитик, в настоящее время растет товарооборот со странами Азии. На фоне этих факторов повышается интерес к юаню и гонконгскому доллару.