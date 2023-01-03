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30 минут назад

Россияне назвали желаемый уровень дохода в этом году

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Желаемый уровень зарплаты в этом году назвали более пяти тысяч россиян в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Как сообщили в «РБК», мужчины в среднем ожидают получать 101,3 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины — 68,8 тысячи рублей.

Россияне назвали желаемый уровень дохода в этом году
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

«Самый высокий доход ожидают мужчины, работающие в индустрии красоты, — 133 тысячи рублей. Работники банковской и финансовой сфер рассчитывают получать 122 тысячи рублей, а ожидаемый доход в сфере общественного питания сложился на уровне 113 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.

Заработок в размере 110,1 тысячи рублей ожидают специалисты в области транспорта и логистики, а 106 рублей в месяц — управления персоналом.

При этом женщины рассчитывают больше всего зарабатывать в индустрии красоты — 114,4 тысячи рублей. На доход порядка 89 тысяч рублей в месяц надеются работницы IT-сферы, 86,3 тысячи рублей — юриспруденции, 85 тысяч рублей — управления персоналом, а на 81,5 тысячи рублей — бытовых услуг.

Названа средняя годовая зарплата в Европе

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин запланировал сменить работу в новом году. При этом самым желанным показателем на новой работе для 69 процентов опрошенных оказалась зарплата, 45 процентов предпочли бы адекватный коллектив, а 41 процент хотел бы соблюдать баланс между работой и отдыхом.

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