Россияне назвали желаемый уровень дохода в этом году

Желаемый уровень зарплаты в этом году назвали более пяти тысяч россиян в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Как сообщили в «РБК», мужчины в среднем ожидают получать 101,3 тысячи рублей в месяц, в то время как женщины — 68,8 тысячи рублей.

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«Самый высокий доход ожидают мужчины, работающие в индустрии красоты, — 133 тысячи рублей. Работники банковской и финансовой сфер рассчитывают получать 122 тысячи рублей, а ожидаемый доход в сфере общественного питания сложился на уровне 113 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.

Заработок в размере 110,1 тысячи рублей ожидают специалисты в области транспорта и логистики, а 106 рублей в месяц — управления персоналом.

При этом женщины рассчитывают больше всего зарабатывать в индустрии красоты — 114,4 тысячи рублей. На доход порядка 89 тысяч рублей в месяц надеются работницы IT-сферы, 86,3 тысячи рублей — юриспруденции, 85 тысяч рублей — управления персоналом, а на 81,5 тысячи рублей — бытовых услуг.