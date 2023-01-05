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58 минут назад

Россиянам объяснили, когда нужно начинать копить на пенсию

Deita.ru

На выплату страховой пенсии и ее индексацию государство тратит большие деньги, но коэффициент замещения утраченного заработка составляет 33% по страховой пенсии.

Россиянам объяснили, когда нужно начинать копить на пенсию
Фото: 

Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

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По его словам, россиянам стоит начинать копить на пенсию как можно раньше. Это нужно начинать делать уже со своего самого первого дохода.

Так, например, в Европе благодаря добровольным системам пенсионного накопления этот коэффициент может доходить до 80%. Согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода.

Как оказалось, «золотая середина» для этого показателя, по словам Белякова, составляет около 60%, но все зависит от платежеспособности каждого человека, когда он трудоспособен. Именно поэтому откладывать на пенсию следует начинать как можно раньше. Тогда небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом.

Личный счет,Сергей Беляков,СРО НАПФ,
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