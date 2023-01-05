Россиянам объяснили, когда нужно начинать копить на пенсию

На выплату страховой пенсии и ее индексацию государство тратит большие деньги, но коэффициент замещения утраченного заработка составляет 33% по страховой пенсии.

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Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, россиянам стоит начинать копить на пенсию как можно раньше. Это нужно начинать делать уже со своего самого первого дохода.

Так, например, в Европе благодаря добровольным системам пенсионного накопления этот коэффициент может доходить до 80%. Согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения должен быть не менее 40% от утраченного дохода.