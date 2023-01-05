Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
49 минут назад

Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки

Lenta.ruиещё 2

Подарки стоимостью свыше четырех тысяч рублей облагаются налогом. Об этом напомнили доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в беседе с Ura.ru.

Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В случае, если подарок сотруднику дарит работодатель, ему необходимо самому рассчитать и удержать 13-процентный налог из ближайшей зарплаты. При этом денежные подарки не облагаются НДФЛ. Однако, чтобы такой подарок не считался взяткой, необходимо оформить у нотариуса специальный договор дарения.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. При этом дополнительные льготы для пенсионеров могут предоставлять и российские регионы.

Личный счет,Равиль Ахмадеев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители