Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки

Подарки стоимостью свыше четырех тысяч рублей облагаются налогом. Об этом напомнили доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в беседе с Ura.ru.

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В случае, если подарок сотруднику дарит работодатель, ему необходимо самому рассчитать и удержать 13-процентный налог из ближайшей зарплаты. При этом денежные подарки не облагаются НДФЛ. Однако, чтобы такой подарок не считался взяткой, необходимо оформить у нотариуса специальный договор дарения.