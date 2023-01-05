Forbes назвал топ-5 миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Пять миллиардеров в 2022 году потеряли рекордные суммы денег, сообщил американский журнал Forbes.

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Больше остальных утратил Илон Маск — рекордные $125 млрд. Акции Tesla, которые составляют основу капитала предпринимателя, рухнули на 65% в прошлом году после анонса покупки соцсети Twitter.

Джефф Безос лишился в 2022 году $85 млрд из-за снижения стоимости акций Amazon на 50%. Марк Цукерберг потерял $77 млрд, поскольку стоимость акций Meta за год упала на 64% из-за сомнений инвесторов по поводу планов компании сфокусироваться на создании метавселенной.

На четвертом и пятом месте соответственно Ларри Пейдж и Сергей Брин. Первый обеднел на $46 млрд, второй — на $45 млрд. Акции их компании Alphabet с конца 2021 года упали на 39% вслед за общим снижением IT-рынка.