Экономист дала финансовые советы 30-летним

Экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова посоветовала начинать копить на пенсию уже в 30 лет и рассказала о способах создать финансовую подушку безопасности. Об этом сообщает «Мослента».

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Перед созданием финансовой подушки или стартом накоплений Чурилова порекомендовала поставить четкую цель - сколько именно нужно собрать денег и на что их можно будет потратить. После этого можно открыть накопительный счет в подходящем банке и каждый месяц отправлять туда как минимум десять процентов от дохода.

Людям, которые в основном пользуются картой, экономист посоветовала технику обнуления счета до двух нулей. К примеру, если к вечеру на счете осталось 3255 рублей, на накопительный счет необходимо перевести 55 рублей. Аналогичные операции нужно повторять ежедневно.

Эксперт подчеркнула, что начинать осваивать финансовые инструменты нужно как можно раньше. По ее словам, человек, начавший работать с индивидуальным инвестиционным счетом в 30 лет, к 40 годам сможет путешествовать на вычеты от него.

«Не пребывайте в иллюзиях, что пенсия нескоро - сложный процент хорошо себя показывает в длительном сроке», - отметила Чурилова.

Экономист подчеркнула, что откладывая по пять тысяч рублей в месяц с 30 лет при годовой доходности в 15 процентов, можно накопить на 39,5 миллиона больше, чем начав накопления с 40 лет.

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов ранее рассказали, что россияне, накопившие через НПФ 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тысяч рублей в месяц.