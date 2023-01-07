Юрист объяснил, что делать с ошибочным переводом денег на карту

Юрист Семен Янкевич отметил, что, если на ваш банковский счет поступили деньги неизвестного происхождения, то лучше с ними ничего не делать до прояснения ситуации. Он подчеркнул, что такие средства не являются вашей собственностью.

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Если перевод пришел не от мошенников, а от гражданина или организации, допустивших ошибку в реквизитах, то, вероятно, в ближайшее время отправитель будет делать возврат через банк, пояснил эксперт.

«Если же вы потратите внезапный «подарок» или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже», — предупредил Янкевич в беседе с «Праймом».

Вторым важным шагом является обращение в банк, чтобы сообщить об ошибке. Нужно оставить заявку на возврат средств на счет отправителя. Это можно сделать по телефону, лично в банке или через онлайн-чат с сотрудником финансовой организации.

После рассмотрения заявление банк проведет проверку. Юрист советует не совершать никаких действий с этими деньгами.

Если после поступления таких средств вам начинает писать или звонить отправитель, Янкевич рекомендует не проверять интуицию и не пытаться угадать мошенник это или невнимательный гражданин. Необходимо посоветовать звонившему обратиться к банк.

Однако, если требования вернуть средства становятся настойчивее и агрессивнее, вероятно, вы стали мишенью мошенников. В этом случае юрист рекомендует заблокировать номер звонившего и обратиться в банк.