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46 минут назад

В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей

Авторадиоиещё 5

В России единое пособие оформили родителям 80ти тысяч детей. Первые выплаты семьи получат уже на следующей неделе. Об этом заявили в пресс-службе Социального фонда России. Там подчеркнули, что компенсации полагаются полутора тысячам беременных россиянок, по заявлениям которых было вынесено положительное решение. Единое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории нашей страны.

В России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей
Фото: АвторадиоАвторадио
Личный счет,Фонд социального страхования РФ,
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