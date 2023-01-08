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47 минут назад

Россиянам сообщили, как изменятся правила оформления больничного в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

С 2023 года вступит в силу новый порядок оформления больничных листов. Выплаты начнут получать еще две категории граждан, сообщила профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Ахвледиани.

Как изменятся правила оформления больничного в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

С нового года россияне, которые работают по договору ГПХ, смогут оформить больничный, однако эта мера поддержки будет доступна не всем гражданам. Ее получат только те сотрудники, за которых работодатель делал страховые взносы в 2022 году.

«Не будут получать выплаты работники по ГПХ, которые в 2022 году не работали по трудовому договору», – предупредила профессор.

Оформление больничных листов может стать доступным для самозанятых граждан с 1 июля 2023 года, однако пока эта мера не закреплена законом и ожидает одобрения. Если эту категорию трудящихся включат в список тех, кто может получать выплаты по болезни, они смогут самостоятельно определять сумму пособия. Для этого они должны подключиться к программе добровольного страхования и ежемесячно делать взносы. Чем больше взнос, тем выше выплаты.

Например, если самозанятый будет вносить по 1,2 тысячи рублей, его пособие будет равно двум МРОТ. В случае, если взнос составит 1,8 тысяч рублей, выплата увеличился до трех МРОТ, передает агентство «Прайм». Эксперт Ахвледиани напомнила, что в 2023 году порядок оформления больничного по беременности остается прежним: выплаты получают в течение 140 дней, при осложнениях срок увеличивается до 156 дней, а при рождении двух и более детей – до 196 дней. Размер пособия при этом составляет 100 % от зарплаты.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от «омикрона», написал «ФедералПресс».

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