Россиянам напомнили о появлении нового налога в 2023 году

По итогам 2023 года россиян обяжут выплатить налог на доходы физлиц с процентов по вкладам. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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«Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года», — сообщил Ахмадеев агентству «Прайм».

Само решение взимать налог на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством еще в 2020 году, однако первая уплата будет осуществляться гражданами по итогам нынешнего года.