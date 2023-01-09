В России увеличат социальные выплаты с 1 февраля

В России с 1 февраля сумма декретных выплат, материнского капитала и выплат по уходу за ребенком увеличатся. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».
Лебединская пояснила, что изменение государственных выплат и пособий в 2023 году произойдет за счет повышения МРОТ, их размеры взаимосвязаны. Повышение коснется декретных выплат, выплат по уходу за ребенком и материнского капитала, отметила доцент.
По ее словам, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года возрастет с 7677,8 рубля до 8630 рублей. Сумма сертификата материнского капитала на первого ребенка также увеличится — до 589,5 тысячи рублей. Общая сумма выплаты по материнскому капиталу за второго ребенка повысится до 779 тысяч рублей.
Ранее финансист Равиль Ахмадеев напомнил, что для людей пенсионного возраста существуют льготы по налогам на имущество и доход. Он подчеркнул, что пенсионеры даже могут добиться полного освобождения от уплаты некоторых налогов. При этом финансист пояснил, что достигшие пенсионного возраста жители России могут не платить налог на имущество в адрес только одного объекта недвижимости. Льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта собственности не превышает шести соток.