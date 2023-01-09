В России увеличат социальные выплаты с 1 февраля

В России с 1 февраля сумма декретных выплат, материнского капитала и выплат по уходу за ребенком увеличатся. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

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Лебединская пояснила, что изменение государственных выплат и пособий в 2023 году произойдет за счет повышения МРОТ, их размеры взаимосвязаны. Повышение коснется декретных выплат, выплат по уходу за ребенком и материнского капитала, отметила доцент.

По ее словам, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года возрастет с 7677,8 рубля до 8630 рублей. Сумма сертификата материнского капитала на первого ребенка также увеличится — до 589,5 тысячи рублей. Общая сумма выплаты по материнскому капиталу за второго ребенка повысится до 779 тысяч рублей.