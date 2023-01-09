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1 час назад

Россиянам напомнили о появлении нового налога в 2023 году

Елена Прошина

Россиянам по итогам 2023 года будет необходимо выплатить налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам напомнили о появлении нового налога в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что первоначально этот налог должны были начать взимать с 1 января 2021 года. По новому правилу проценты, полученные в российских банках по вкладам, теперь облагаются НДФЛ по ставке 13%.

«В составе таких доходов не учитывались проценты, если ставка по вкладу в течение всего календарного года не превысила 1% годовых, а также по счетам эскроу», — пояснил эксперт.

Это значит, что облагается НДФЛ не вся сумма процентов, а за вычетом необлагаемого минимума, который рассчитывается через умножение 1 миллиона рублей на ключевую ставку Банка России, зафиксированную 1 января 2023 года (7,5% годовых).

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Однако процентные доходы по вкладам в банках были временно освобождены от налогообложения по НДФЛ в связи с пандемией COVID-19. Новые правила вступили в силу с 1 января 2023 года.

Эксперт пояснил, как будет действовать новый механизм: например, в течение 2022 года максимальный размер ключевой ставки Банка России был 7,5%. Следовательно, необлагаемый минимум — 75 000 руб. (1 млн. руб. х 7,5%). Превышение сумм процентов по вкладам над этой установкой подлежит налогообложению по ставке 13%.

Личный счет,Равиль Ахмадеев,Банк России,
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