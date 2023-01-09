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1 час назад

Россиянам рассказали о семи выплатах, которые увеличатся в 2023 году

РИА "ФедералПресс"иещё 5

В 2023 году увеличатся суммы нескольких выплат и пособий. На «Госуслугах» перечислили семь основных и рассказали, когда именно и на сколько произойдет их повышение.

Семь выплат, которые увеличатся в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«С 1 февраля увеличат материнский капитал. Его размер будет составлять до 779 000 рублей», – отмечается в телеграм-канале «Госуслуг».

Величина выплаты на первого ребенка в сравнении с текущим показателем возрастет на 65 000 рублей, на второго – на 86 000 рублей.

Также со второго месяца текущего года будет увеличено единовременное пособие при рождении ребенка. Родителям выплатят 23 011 рублей, однако заявление нужно подать до 6 месяцев со дня рождения.

С 1 января изменения уже коснулись неработающих пенсионеров. Их страховые выплаты были увеличены почти на 5 %. Выплачиваемая гражданам сумма теперь в среднем равна 22 200 рублям.

Кроме того, с начала года в стране ввели единое пособие на детей до 17 лет, а также для беременных женщин с низким доходом, которые встали на учет на ранних сроках. Его размер равен 50, 75 и 100 % от регионального прожиточного минимума.

В 2023-м также изменится размер декретных – до 383 000 рублей за 140 дней. Максимальное пособие по уходу до 1,5 лет для работающих достигнет 33 000 рублей в месяц.

«Пенсии и пособия на детей теперь будет назначать Социальный фонд России – он образовался в результате слияния ПФР и ФСС с 2023 года», – также отметили на «Госуслугах».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что часть россиян с 9 января получит выплаты в 15 000 рублей.

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,
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