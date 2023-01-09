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1 час назад

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит

Lenta.ru

В прошлом году российские банки одобрили каждую четвертую заявку граждан на получение кредита — по сравнению с 2021 годом показатель снизился на семь процентных пунктов (с 33 процентов до 26 процентов). О том, что банки стали реже одобрять соответствующие заявки, сообщает Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в пресс-релизе на своем сайте. Подсчеты организации основаны на данных четырех тысяч кредиторов.

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита», — объясняет НБКИ.

В конце декабря Центробанк предложил ввести новый вид потребительских кредитов для малоимущих заемщиков. Речь идет о так называемых заемщиках с повышенным риском, чье финансовое положение, однако, все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. При этом с 1 января 2023 года в стране введены лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. Согласно указанию ЦБ, крупнейшие банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10 процентов долгосрочных.

По оценкам регулятора, за период с января по ноябрь 2022 года в России на 18,6 процента также сократился объем выданной ипотеки, до 5,54 миллиарда рублей. Кроме того, снизилось и число предоставленных кредитов — по сравнению с прошлым годом показатель упал на 32,9 процента, до 1,15 миллиона кредитов.

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