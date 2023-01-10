Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Названа вакансия с зарплатой в 400 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 6

Одну из самых высоких зарплат, до 400 тысяч рублей, предлагают стоматологу-ортопеду в частной клинике в Санкт-Петербурге. Такая вакансия названа в исследовании «Работа.ру», пишет ТАСС.

Названа вакансия с зарплатой в 400 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соискатель должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы в ортопедии не менее восьми лет и сертификат по специальности. Архитектору 1С в Москве готовы платить от 300 тысяч рублей (при условии гибридного формата работы),геодезист на Сахалине может получать до 250 тысяч рублей, а барберу предлагают до 180 тысяч. Шеф-повар в Воронеже и дерматолог-косметолог в Калуге могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Ранее исследование FinExpertiza показало, что самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.

Низкие же зарплаты, как правило, у сотрудников предприятий легкой промышленности и сферы услуг. Так, производители одежды получают меньше всего, в среднем 26,5 тысячи в месяц.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители