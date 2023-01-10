Семь социальных выплат, которые вырастут в 2023 году

В России в 2023 году будет проиндексирован ряд социальных выплат, которые касаются достаточно широкого круга граждан страны. Какие изменения ждут россиян, разбирался «Рамблер».

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Материнский капитал

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С 1 февраля 2023 года материнский капитал, который является мерой господдержи семей в рамках национального проекта «Демография», будет проиндексирован на 12,4%. Об этом говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России, пишет ТАСС.

Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 589 569 рублей, а на второго ребенка в случае, если ранее выплата не была получена, до 779 094 рублей.

Потратить средства маткапитала родители могут на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату соцреабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет. За 15 лет действия этой программы размер выплаты вырос на 339 569 руб. и 529 094 руб. соответственно. В 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей.

Пенсии

Пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января вырастут на 4,8%. Их средний размер по России составит 21 864 руб.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что последующая индексация с 1 июня 2023 года позволит увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 2,6 процентных пункта выше уровня официальной инфляции. В целом на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 триллиона рублей, отмечает РИА Новости.

Также с 1 января 2023 года вступил в силу Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Фонд будет создан путем объединения Фонда социального страхования России (ФСС) и Пенсионного фонда РФ (ПФР). Предполагается, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат.

Пособие беременным при низком доходе

Вырастет и пособие беременным, вставшим на учет на ранних сроках. При низком доходе будет выплачиваться до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, напоминает magcity74.ru.

Максимальные декретные выплаты

В 2023 году увеличится и максимальный размер пособия по беременности и родам, так называемые декретные. Так, сумма, которая выплачивается работающим женщинам за 140 дней при условии, если роды протекали без осложнений, составит 383 178,60 руб. (в 2022 году ее размер составляет 360 164 рубля). Об этом со ссылкой на Миндруда пишет «Российская газета».

При осложненных родах размер пособия рассчитывается за 156 дней и составит 426 970,44 рублей. А при многоплодной беременности в 2023 году можно будет получить 530 976,06 руб.

Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Пособие по уходу за детьми до 1.5 лет

Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми с 1 февраля 2023 года составит 8 630 руб. Максимальный размер пособия, если декретный отпуск начался с 1 февраля 2023 года, поднимется до 33 282 руб.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от предельных величин базы для начисления страховых взносов за два года, предшествующих году начала отпуска по уходу за ребенком, напоминает «КонсультантПлюс».

Выплаты на детей

Выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7, от 8 до 17 — вырастут с учетом повышения регионального прожиточного минимума. При этом у семей с низкими доходами будет возможность подать заявление на единое пособие с 9 января.

Также за выплатами можно обратиться дистанционно. Этот формат предполагает заполнение электронного заявления на портале Госуслуг. Пособие будут выплачивать семьям со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости. Что касается размера пособия на детей, то оно будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе. Во внимание будут принимать финансовое положение семьи.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что благодаря введению единого пособия будет увеличена сумма выплат для беременных. В среднем по России предельный размер выплаты составит около 16 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Единовременное пособие при рождении ребенка

В 2023 году вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка — разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка.