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36 минут назад

Россиянам объяснили ценность инвестиционных монет

Лера Букина

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил привлекательность инвестиционных монет. Как заявил он в беседе с «Лентой.ру», они могут заинтересовать тем, что их цена в будущем будет расти.

Россиянам объяснили ценность инвестиционных монет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что инвестиционные монеты выпускают ограниченным тиражом.

Напомним, что ранее российский регулятор объявил о выпуске с 9 января в обращение инвестиционных монет: серебряную номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец» и золотую номиналом в 10 рублей «Золотой червонец».

По словам Григорьева, инвестиционные монеты распространяются через коммерческие банки.

Однако, как заявил собеседник, пользоваться спросом такие моменты будут среди коллекционеров-нумизматов. Для обычных людей польза не будет большой, отметил специалист.

Вместе с тем, по словам Григорьева, при наличии свободных денег человек без опыта в таких инвестициях может вложиться в них и продать дороже в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что, по данным FinExpertiza, рублевый депозит продемонстрировал самую большую доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.

Личный счет,Георгий Победоносец,Владимир Григорьев,
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