ЦБ рассказал о мошеннической схеме с предложениями о работе

Россияне стали массово получать предложения о работе на платформах электронной коммерции. Однако эти письма приходит от мошенников, предупреждает Банк России.

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Для них, как указал регулятор, это является предлогом для кражи средств. Отмечается, что рассылка осуществляется по почте или через смс.

Условия трудоустройства выглядят привлекательными. Человеку обещают крупный гонорар при неполном рабочем дне. Задачи, как указано в сообщениях, являются простыми. В большинстве случаев речь идет именно о работе на маркетплейсах.

Человек переходит по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Затем с ним начинают вести переписку якобы менеджеры по подбору персонала. Постепенно у жертвы выманивают данные банковской карты и номер мобильного телефона.

Следующий шаг – «вступительный взнос». Это якобы позволит зарегистрироваться и активировать аккаунт для последующей деятельности. Сумма взноса может составлять 500 рублей.

Но эти денежные средства уходят самим мошенникам. Они используют данные банковской карты и номер телефона для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета.