Минтруд РФ проиндексирует свыше 40 выплат и компенсаций с 1 февраля

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков .

По его словам, ряд выплат вырастет на 11,9%. Такая индексация коснется единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

Котяков отметил, что маткапитал на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, то есть на 62,5 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. На второго ребенка он вырастет до 775,6 тысяч рублей.