Работающим пенсионерам напомнили о двойных выплатах

Согласно Трудовому кодексу, в случае сокращения работники могут рассчитывать на получение выходного пособия в виде зарплаты за месяц. Как пояснили в инспекции по труду, можно рассчитывать и на выплаты за второй месяц при определенных условиях. Деньги может получить человек, который проработал в компании больше месяца, а после увольнения не встал на учет в службе занятости.