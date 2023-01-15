Работающим пенсионерам напомнили о двойных выплатах

Российские пенсионеры, которые продолжают трудится, при определенных условиях могут рассчитывать на двойные выплаты. Пишет PRIMPRESS.
«Информацию о новой возможности для работающих пенсионеров подтвердили в инспекции по труду», – пишет издание.
Согласно Трудовому кодексу, в случае сокращения работники могут рассчитывать на получение выходного пособия в виде зарплаты за месяц. Как пояснили в инспекции по труду, можно рассчитывать и на выплаты за второй месяц при определенных условиях. Деньги может получить человек, который проработал в компании больше месяца, а после увольнения не встал на учет в службе занятости.
Эти же правила распространяются и на работающих пенсионеров. Чтобы получить «вторую» выплату пенсионеру необходимо обратиться к бывшему работодателю и подать соответствующее заявление в письменном виде не позднее, чем через 15 рабочих дней после окончания второго месяца с момента увольнения. Уточняет PRIMPRESS.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам раскрыли секрет выгодного увольнения.