В Минтруде анонсировали индексацию более 40 выплат с 1 февраля

Министерство труда и социальной защиты России проинформировало, что с 1 февраля свыше 40 выплат и пособий будет проиндексировано. Отмечается, что размер ряда выплат будет увеличен на 11,9%.

Так, в Минтруде обратили внимание на материнский капитал, размер которого увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи. Это на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.