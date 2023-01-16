Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
4 часа назад

Финансист Курзякова: карты систем Visa и Mastercard при сбоях в работе следует перевыпустить

Газета.Ru

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова рассказала, что карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России, после истечения срока работы могут перестать работать, хотя банки объявили, что они станут бессрочными. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Финансист дала совет о картах Visa и Mastercard
Фото: Maxim Zmeyev/Illustration/ReutersMaxim Zmeyev/Illustration/Reuters

По словам эксперта, в подобной ситуации следует перевыпустить карту. Можно выбрать такую же платежную систему, как и на предыдущей, либо на НСПК "Мир". Курзякова отметила, что реквизиты, по которым работодатель начисляет вам зарплату, не поменяются, а деньги будут поступать на новую карту.

"Поэтому реквизиты счета остаются неизменными, даже если реквизиты самой карты и платежная система изменятся", — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что доля карт платежной системы "Мир" в ноябре 2022 года достигла показателя в 26,2% по сравнению с 17,4% в ноябре 2021 года. Отмечается, что сильный прирост интернет-платежей при помощи карты "Мир" начался в апреле 2022 года.

Однако самый пик пришелся на июнь, где общая доля карт "Мир" в платежах поднялась до 38%, после чего показатели немного упали и к ноябрю закрепились на отметке 26,2%.

Личный счет,Visa,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители