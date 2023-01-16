Финансист дала совет о картах Visa и Mastercard

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности МКБ Татьяна Курзякова рассказала, что карты платежных систем Visa и Mastercard, которые ушли из России, после истечения срока работы могут перестать работать, хотя банки объявили, что они станут бессрочными. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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По словам эксперта, в подобной ситуации следует перевыпустить карту. Можно выбрать такую же платежную систему, как и на предыдущей, либо на НСПК "Мир". Курзякова отметила, что реквизиты, по которым работодатель начисляет вам зарплату, не поменяются, а деньги будут поступать на новую карту.

"Поэтому реквизиты счета остаются неизменными, даже если реквизиты самой карты и платежная система изменятся", — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что доля карт платежной системы "Мир" в ноябре 2022 года достигла показателя в 26,2% по сравнению с 17,4% в ноябре 2021 года. Отмечается, что сильный прирост интернет-платежей при помощи карты "Мир" начался в апреле 2022 года.