«У нас регулируются тарифы на коммунальные услуги представителями ФАС, но показатели там рассчитываются по источнику тепла, по каждому водоканалу. Тариф зависит от затрат, от себестоимости. Единым тариф быть не может. У нас такой способ расчета пытаются ввести, например, в тепле. Такой, как „альтернативная котельная“, когда определяется тариф по самому эффективному источнику теплоснабжения в регионах. В порядке эксперимента его пытались внедрить в трех или четырех регионах, но он не получил распространения. Потому что тоже очень много вопросов, например, куда деваться остальным поставщикам услуг, если они недостаточно эффективны? Их нужно уничтожить? А кто придет на их место?» — объяснила Светлана Разворотнева.