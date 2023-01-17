Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам напомнили о новом налогового вычете в 2023 году

Лера Букина

Россияне в 2023 году могут рассчитывать на получение налогового вычета за абонемент в фитнес-клуб. Об этом заявила агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Как получить налоговый вычет за занятия спортом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она уточнила, что предельная сумма, с которой можно получить вычет, – 120 тыс. руб. От расходов вернут 13%.

Этот вычет дают в совокупности с другими социальными вычетами, например, на лечение и обучение.

Есть два способа добиться возврата денежных средств. Речь идет о подаче в налоговую службу по месту жительства декларации 3-НДФЛ и обращении с заявлением к работодателю.

От россиян требуется предоставление копии договора на оказание услуг, кассового чека, банковских реквизитов.

Важным условием является включение организации в специальный реестр.

Россиянам напомнили о появлении нового налога в 2023 году

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил агентству «Прайм», что ФНС в ряде случаев может отказать россиянам в налоговом вычете. В частности, это может произойти при неверном заполнении декларации либо отсутствии необходимых документов, пояснил эксперт.

Личный счет,Мария Спиридонова,Петр Гусятников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители