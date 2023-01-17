Как получить налоговый вычет за занятия спортом

Россияне в 2023 году могут рассчитывать на получение налогового вычета за абонемент в фитнес-клуб. Об этом заявила агентству «Прайм» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Она уточнила, что предельная сумма, с которой можно получить вычет, – 120 тыс. руб. От расходов вернут 13%.
Этот вычет дают в совокупности с другими социальными вычетами, например, на лечение и обучение.
Есть два способа добиться возврата денежных средств. Речь идет о подаче в налоговую службу по месту жительства декларации 3-НДФЛ и обращении с заявлением к работодателю.
От россиян требуется предоставление копии договора на оказание услуг, кассового чека, банковских реквизитов.
Важным условием является включение организации в специальный реестр.
Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников заявил агентству «Прайм», что ФНС в ряде случаев может отказать россиянам в налоговом вычете. В частности, это может произойти при неверном заполнении декларации либо отсутствии необходимых документов, пояснил эксперт.