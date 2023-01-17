За последние полгода спрос на курьеров в России вырос более, чем в полтора раза (плюс 65 процентов), что привело к резкому увеличению их зарплат, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» (результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»). Так, в июле средний заработок доставщиков по стране составлял 45 тысяч рублей, но уже к октябрю вырос на 30 процентов.

Таким образом летом и весной рынок труда восстанавливался после весеннего спада, когда большинство работодателей приостановили наем, отметили специалисты. Количество вакансий в доставке тогда тоже заметно снизилось, отмечалось падение зарплат для курьеров.

Аналитики «Зарплаты.ру» связывают роста спроса и конкуренции среди работодателей за сотрудников в сфере доставки с предпраздничной суетой и распродажами в торговых сетях и на маркетплейсах. Кроме того, в нескольких регионах широко распространились простудные заболевания и курьерам часто требовалась замена по причине болезни. В ряд регионов, в частности, на Урал и в Сибирь, пришли сильные морозы, из-за чего взлетела популярность доставки товаров.