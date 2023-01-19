В России увеличится размер маткапитала

На индексацию социальных выплат в России с 1 февраля 2023 года на 11,9% будет направлено 152,4 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

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Отмечается, что также будет увеличен размер материнского капитала, который после индексации составит почти 587 тыс. рублей на первого ребенка, а на второго — почти 775,6 тыс. рублей.

Согласно сообщению Минфина РФ, индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила позволить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. По ее словам, государство должно обеспечивать в многодетных семьях оплату ЖКХ, в то время как маткапитал можно использовать на покупку машины отечественного производства.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она указала, что рост тарифов на ЖКУ с 1 декабря отразился на динамике расходов граждан.