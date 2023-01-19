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2 часа назад

В России с 1 февраля увеличится размер материнского капитала

Газета.Ruиещё 13

На индексацию социальных выплат в России с 1 февраля 2023 года на 11,9% будет направлено 152,4 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

В России увеличится размер маткапитала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что также будет увеличен размер материнского капитала, который после индексации составит почти 587 тыс. рублей на первого ребенка, а на второго — почти 775,6 тыс. рублей.

Согласно сообщению Минфина РФ, индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила позволить использовать материнский капитал для покупки автомобиля. По ее словам, государство должно обеспечивать в многодетных семьях оплату ЖКХ, в то время как маткапитал можно использовать на покупку машины отечественного производства.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она указала, что рост тарифов на ЖКУ с 1 декабря отразился на динамике расходов граждан.

По ее словам, возможность оплачивать ЖКХ за счет средств маткапитала позволит освободить семьи от трат на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет.

Личный счет,Яна Лантратова,Нина Останина,Минфин России,Госдума,
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