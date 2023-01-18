Налог на вклады: сколько и как платить, все нюансы

В 2023 году у россиян впервые начала формироваться налоговая база, по которой позже придется заплатить налог на доход со вкладов. Когда нужно будет заплатить новый налог, как его рассчитать и кого он не коснется - читайте в материале «Рамблера».

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Налог на вклады: предыстория

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О решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент РФ Владимир Путин сообщил в марте 2020 года.

С 1 января 2021-го в России вступил в силу закон, вводящий налог для вкладов размером более 1 млн рублей. Раньше налог по вкладам в РФ приходилась платить лишь в тех случаях, когда процентная ставка по депозиту превышала ключевую ставку Центробанка на пять процентных пунктов. Налог составлял 30 процентов для резидентов РФ, с введением нового налога этот сбор больше не взимается.

Ставка нового налога составила 13 процентов. Было решено, что налог коснется людей, которые хранят на депозите более миллиона рублей или вложили такую же сумму в долговые ценные бумаги. Важно: налогом облагаются не сами вложения, а именно доход от них.

Изначально формирование налоговой базы по новому закону должно было начаться в 2022 году. В таком случае налог на доходы с депозитов, полученные за 2021 год, потребовалось бы уплатить до 1 декабря 2022-го. Однако в марте Путин подписал закон, временно освобождающий граждан от уплаты нового налога (для доходов, полученных в 2021-2022 годах).

В итоге налог придется уплатить россиянам, которые разместят деньги на банковских вкладах в 2023 году - действие налоговой льготы завершилось с 1 января 2023-го.

Специалист по банковским продуктам Дмитрий Амиров объяснил «Банкам.ру», что если большая часть срока действия вклада пришлась на 2022 год, а выплата дохода выпала на начало января 2023-го, уплатить налог все равно придется.

Как отмечает РБК со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за первые девять месяцев 2022-го средний размер вклада россиянина составил 274 тысячи рублей. Депутат Госдумы Ольга Ануфриева заявила изданию, что с подавляющего большинства вкладов россиян налог на доходы взиматься не будет.

При этом коснется новый налог и валютных вкладов - доходы с таких депозитов будут пересчитывать в рубли по курсу ЦБ, действовавшему на дату выплаты процентов.

Как рассчитывается налог на вклады

При расчете налога суммируются доходы со всех вкладов - и рублевых, и валютных.

Власти решили, что налогом не будут облагать доход, равный произведению 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ. То есть, если ключевая ставка в течение года росла, а вместе с ней выросли и ставки по вкладу, необлагаемый налогом доход в итоге тоже станет больше.

РБК приводит такой пример: к примеру, 2 марта ЦБ увеличил ставку до десяти процентов, но уже к 25 марта опустил ее до девяти процентов, такой она осталась и в апреле. Если ставка в девять процентов по итогам года окажется наиболее высокой среди всех ставок (на начало каждого месяца), то в формулу расчета необлагаемой суммы включат те самые девять процентов.

Если бы налог с дохода по депозитам пришлось платить в 2022 году, его бы рассчитывали по формуле 1 млн рублей × 20 процентов (такого значения достигала ставка ЦБ). В итоге размер полученных за год процентов удалось бы урезать на 200 тысяч рублей. А налог пришлось бы уплатить со всего процентного дохода выше 200 тысяч рублей.

В Минфине объясняли, что доходы в виде процентов по банковским вкладам теперь учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ за налоговый период, в котором они были фактически получены.

Если банк зачисляет проценты по вкладу в счет его же пополнения, то процентный доход будет засчитан при обложении НДФЛ в том периоде, когда начислялись проценты.

Пример расчета налога

Формула: (Доход от депозита — Необлагаемая сумма) × 13 процентов

Предположим, что на депозите лежит 1,5 миллиона рублей по ставке в восемь процентов годовых, а максимальная ключевая ставка ЦБ в необходимом нам периоде равнялась девяти процентам.

Определим сумму, с которой удержат налог: 1,5 миллиона рублей × восемь процентов — 1 млн рублей × девять процентов = 120 тысяч рублей — 90 тысяч рублей = 30 тысяч рублей.

Теперь определим размер налога: 30 тысяч рублей × 13 процентов = 3 900 рублей.

Как платить новый налог

Новый налог нужно уплачивать самостоятельно - банк не будет вычитать его для налоговой самостоятельно, как это делают работодатели с НДФЛ.

Однако банк сам направит информацию о вкладах и доходах клиентов налоговикам. О доходах от депозитов клиента за 2023 год банк должен будет отчитаться до 1 февраля 2024-го, а уплатить налог потребуется до 1 декабря 2024 года. ФНС сама рассчитает его размер и оповестит налогоплательщика.

Исключения

Налог на доходы со вкладов не придется платить тем, кто получил такие деньги в наследство, подчеркивают в Минфине.

Также налог не распространяется на вклады по ставке не более одного процента годовых и счета-эскроу (это специальные счета для снижения рисков, одна сторона вносит на такой счет деньги, а другая может получить их только после выполнения условий сделки).

Депутаты Госдумы ранее предложили ввести еще одно исключение - освободить от налога доходы с депозитов, открытых пенсионерами.