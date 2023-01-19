В России подорожают сигареты и жидкости для вейпов

В России с 1 марта 2023 года подорожают различные виды сигарет и табака, а также жидкости для вейпов. Расходы курильщиков на них вырастут на 5% и на 11% соответственно. Это произойдет из-за роста акцизов, пишет газета «Известия».

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Как говорится в статье, Госдума приняла поправки, по которым с 1 марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов вырастут на 2–11%. Акцизы на сигареты вырастут на 2% до 2603 рублей за тысячу штук. Акцизы на жидкости для вейпов увеличатся на 11% до 20 рублей за миллилитр. Акцизы на нагреваемый табак с марта будут установлены на уровне 8669 рублей за 1 кг.

Повышение акцизов приведет к росту расходов курильщиков, рассказали газете в Discovery Research Group. Те, кто предпочитают традиционные сигареты, должны будут платить на 4-5% больше, легальные жидкости для вейпов вырастут в цене на 11%. Минимальная стоимость одной пачки сигарет увеличится на 4,5% до 117 рублей.

Весной каждый восьмой (13%) курильщик в России признался, что стал курить чаще, сообщали аналитики Superjob. Они уточнили, что подобная ситуация наблюдалась в локдаун, в апреле 2020 года, когда об увеличении потребления табака заявили 14% респондентов.

В среднем те, кто планируют бросить курить, сейчас выкуривают по 12 сигарет в сутки, остальные – по 15 сигарет, что выше прошлогоднего показателя на две сигареты. При этом мужчины курят чаще женщин – в среднем по 16 сигарет против 13 у женщин.