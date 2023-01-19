В России предложили ввести новый штраф

В России могут ввести закон, запрещающий гражданам выбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию. Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться с этой инициативой в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает газета «Известия со ссылкой на письмо РЭО.

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Как говорится в документе, канализация в частных домах все чаще оказывается забита неподходящим для нее мусором — средствами гигиены, ватными палочками, нерастворимыми в воде втулками, пищевыми отходами и многим другим. РЭО предлагает ввести санкции для граждан, выбрасывающих мусор в унитаз. Уточняется, что сбор сведений о засорах в канализации не составит труда, так как они будут поступать от диспетчерских служб водоканалов.