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1 час назад

В России предложили ввести новый штраф

Елена Прошина

В России могут ввести закон, запрещающий гражданам выбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию. Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться с этой инициативой в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает газета «Известия со ссылкой на письмо РЭО.

В России предложили ввести новый штраф
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, канализация в частных домах все чаще оказывается забита неподходящим для нее мусором — средствами гигиены, ватными палочками, нерастворимыми в воде втулками, пищевыми отходами и многим другим. РЭО предлагает ввести санкции для граждан, выбрасывающих мусор в унитаз. Уточняется, что сбор сведений о засорах в канализации не составит труда, так как они будут поступать от диспетчерских служб водоканалов.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов при этом заявил, что администрация и контроль исполнения этого закона могут представлять некоторые трудности. Он подчеркнул, что санкции и законодательный запрет эффективны лишь отчасти, так как установить конкретного виновника засора канализации достаточно тяжело. Павлов предположил, что проблему с засорами можно использовать как причину для повышения тарифов.

Личный счет,Олег Павлов,Госстрой России,
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