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19 минут назад

Пенсионеров ждет прибавка с 1 февраля: кому заплатят больше

Лера Букина

Со следующего месяца пенсионерам повысят размер выплат. Портал Life разбирался, кого коснется прибавка.

Пенсионеров ждет прибавка с 1 февраля: кому заплатят больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, с 1 февраля изменится сумма ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Напомним, что ее назначают льготным категориям граждан — тем, кто нуждается в особой социальной поддержке. Речь идет о людях с инвалидностью и ветеранах. В статье говорится, что сумма выплат повысится с учетом уровня инфляции за прошлый год. Установкой коэффициента индексации занимается правительство. В настоящее время точный размер не раскрывается, однако, согласно соответствующему законопроекту, коэффициент индексации будет составлять 1,119, то есть 11,9%, сообщили в Европейской юридической службе.

По словам юриста Елены Кузнецовой, рост выплат ждет и других категорий льготников. На прибавку могут рассчитывать получатели выплаты в связи с производственной травмой, обладатели званий «Герой Социалистического Труда» и другие. Индексация коснется и россиян, которые подверглись воздействию радиации во время крупных катастроф, подчеркнула собеседница.

«Будет также проиндексировано социальное пособие, размер которого сейчас составляет 6124,86 рубля», - указала она.

По словам эксперта, выплаты увеличат не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Кроме того, сообщается о грядущей с 1 февраля масштабной индексации, которая коснется не только пенсий, но и более 40 социальных выплат. Мера затронет единовременное пособие при рождении ребенка, материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную выплату ветеранам, страховую выплату.

Ранее сообщалось, что Госдумой в первом чтении был отклонен законопроект, предусматривающий ежегодную выплату 10 000 руб. на ребенка в связи с началом учебного года.

Личный счет,Елена Кузнецова,Госдума,
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