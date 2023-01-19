В России увеличат материнский капитал

Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2023 года вырастет на 11,9%. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Минфин РФ.

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С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей. На второго ребенка его размер увеличится до 775,6 тысяч рублей.

Также в Минфине обратили внимание, что в 2023 году проиндексируют более 40 мер социальной поддержки населения. На эти цели направят свыше 150 миллиардов рублей.

Напомним, что маткапитал является мерой господдержи семей РФ в рамках национального проекта «Демография». Впервые ее ввели в 2007 году. Тогда маткапитал выплачивался только на второго и последующих детей, если до этого право на выплату не оформлялось. На первого ребенка его начали выдавать лишь с 2020 года. Потратить средства маткапитала родители могут на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату соцреабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.