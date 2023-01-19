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1 час назад

Материнский капитал с 1 февраля вырастет на 11,9%

Елена Прошина

Размер материнского капитала в России с 1 февраля 2023 года вырастет на 11,9%. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Минфин РФ.

В России увеличат материнский капитал
Фото: ТАССТАСС

С 1 февраля маткапитал на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей. На второго ребенка его размер увеличится до 775,6 тысяч рублей.

Также в Минфине обратили внимание, что в 2023 году проиндексируют более 40 мер социальной поддержки населения. На эти цели направят свыше 150 миллиардов рублей.

Напомним, что маткапитал является мерой господдержи семей РФ в рамках национального проекта «Демография». Впервые ее ввели в 2007 году. Тогда маткапитал выплачивался только на второго и последующих детей, если до этого право на выплату не оформлялось. На первого ребенка его начали выдавать лишь с 2020 года. Потратить средства маткапитала родители могут на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату соцреабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

Стоит отметить, что за 15 лет существования меры размер выплаты вырос на 337 тысяч рублей или 525,6 тысяч рубля, если брать сумму на второго ребенка. В 2007 году маткапитал составлял 250 тысяч рублей.

Личный счет,Минфин России,
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