Россияне в январе получат урезанный аванс из-за налоговой реформы

Как уточняется в статье, россияне получат урезанный аванс, потому что с него будет удержан налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы. Ранее налог не удерживался с аванса. Однако в рамках налоговой реформы изменились сроки уплаты НДФЛ, и теперь работодатели должны перечислять их не позднее 28 числа каждого месяца, а не в первых числах следующего месяца. В этот срок нужно уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Изменения вступили в силу 1 января 2023 года. Соответственно, работодатели удерживают НДФЛ уже с аванса работников.