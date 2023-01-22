Как будут оплачивать труд учителей, тренеров и библиотекарей в 2023 году

Каждый год Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утверждает Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систему оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Это необходимо для того, чтобы заработная плата для бюджетников формировалась по одним стандартам и не опускалась ниже прошлогоднего уровня. Рекомендации 2023 года опубликованы на сайте «Консультант Плюс».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Учитывают и кабмин, и работодатели

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Как сказано в документе, Единые рекомендации разработаны комиссией в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса РФ для регулирования зарплаты работников организаций бюджетной сферы. Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, несмотря на то что эти разъяснения носят рекомендательный характер, работу трехсторонней комиссии и наличие этого документа он поддерживает.

«Формат трехсторонней комиссии, куда входят представители Правительства, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей, позволяет не только обсуждать все проблемы, которые возникают в сфере трудовых отношений, но и находить возможные компромиссы», — подчеркнул парламентарий. По его мнению, важно, что эти положения при разработке правовых актов по оплате труда сотрудников бюджетных учреждений учитывают и Правительство, и органы государственной власти и местного самоуправления, и работодатели.

Везде по справедливости

В свою очередь, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что рекомендации важны для того, чтобы в разных российских регионах была равная оплата за одинаковый труд. «Зарплата медсестры в Москве не должна отличаться кардинально от оплаты такого же сотрудника, который оказывает медицинскую помощь в Воронеже или Липецке. Важно, чтобы труд оплачивался справедливо, и единые рекомендации это регулируют», — поделилась своим видением ситуации депутат.

Кроме того, в документе говорится о недопущении уменьшения оплаты труда. Так, его авторы подчеркивают, что во всех гос- и муниципальных учреждениях уровень заработной платы не должен снижаться по сравнению с прошлым, 2022 годом. Это тоже очень значимо, уверена Светлана Бессараб. Также она добавила, что сейчас это особенно актуально, ведь президент поручил и будет контролировать исполнение Правительством поручения по увеличению зарплат бюджетникам. По ее мнению, это первостепенно для сохранения социальной стабильности и недопущения роста уровня бедности в российских регионах.

Обязательные нормы

Одна из таких норм, согласно Трудовому кодексу РФ, — размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. Также авторы Единых рекомендаций напомнили о позиции Конституционного Суда по применению МРОТ. Высший судебный орган неоднократно обращал внимание на то, что «вознаграждение за труд не ниже МРОТ гарантируется каждому». О том, что зарплата напрямую связана с МРОТ, сказал и Ярослав Нилов. Он напомнил, что с 1 января его размер составляет 16 242 рубля. «Но этого недостаточно, — уверен наш собеседник, — поэтому депутаты от ЛДПР предложили увеличить нынешний минимальный размер оплаты труда вдвое — до 30 тысяч рублей».

Кроме того, в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником указывают условия оплаты труда. В первую очередь это фиксированный размер должностного оклада, ставка заработной платы, установленная за исполнение трудовых обязанностей за календарный месяц в зависимости от сложности работы, должности, квалификации. Также в договоре должен быть указан и размер стимулирующих и компенсационных выплат. А для тех, кто работает в местностях с особыми климатическими условиями, в трудовом документе должен быть прописан и размер районных коэффициентов.

Стимулировать будут за результативность

В рекомендациях на 2023 год говорится об изменении нормативной базы оплаты труда в сфере образования, спорта и культуры. Так, согласно документу, оклады педагогов и тренеров должны быть не менее 70 процентов от общего заработка. Чуть меньше у работников культуры — не менее 50 процентов.

При начислении педагогам стимулирующих выплат будут учитывать наличие квалификационных категорий, результаты труда, а также работу в сельской местности или в учреждениях, где обучают детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, подростков с девиантным поведением.

А работникам государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта, связанных с работой с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты к ставке заработной платы, окладу в размере 20 процентов. При этом стимулировать их предложили за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, стаж непрерывной работы, выслугу лет.