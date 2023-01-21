Описана возможность получить 650 тысяч от государства на ремонт квартиры

Жители России при приобретении недвижимости без отделки либо в состоянии незавершенного строительства могут рассчитывать на возврат части расходов для получения налогового вычета общей суммой до 650 тысяч рублей. Об этом сообщил специалист финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если жилье куплено без отделки или в состоянии незавершенного строительства, то с помощью вычета можно возместить затраты на составление проектной и сметной документации, расходы на покупку стройматериалов и материалов для отделки, траты на услуги ремонтной бригады, подключение дома к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание их автономных источников. Государство может вернуть до 650 тысяч рублей», — сообщил Глазков агентству «Прайм».

Глазков добавил, что все покупки и услуги должны иметь официальное подтверждение соответствующими чеками либо договорами. С их помощью можно получить имущественный вычет, при этом максимальный размер расходов на приобретение жилья и ремонт составляет два миллиона рублей,а на проценты по ипотеке — три миллиона рублей.

Эксперт уточнил, что камеральная проверка декларации занимает порядка трех месяцев,еще месяц потребуется для зачисления средств. Вычет можно получить только один раз и за три последних года.