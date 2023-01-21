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51 минуту назад

Финансист рассказал о возможности получить 650 тысяч от государства на ремонт квартиры

Ura.Ru

Жители России при приобретении недвижимости без отделки либо в состоянии незавершенного строительства могут рассчитывать на возврат части расходов для получения налогового вычета общей суммой до 650 тысяч рублей. Об этом сообщил специалист финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков.

Описана возможность получить 650 тысяч от государства на ремонт квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если жилье куплено без отделки или в состоянии незавершенного строительства, то с помощью вычета можно возместить затраты на составление проектной и сметной документации, расходы на покупку стройматериалов и материалов для отделки, траты на услуги ремонтной бригады, подключение дома к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание их автономных источников. Государство может вернуть до 650 тысяч рублей», — сообщил Глазков агентству «Прайм».

Глазков добавил, что все покупки и услуги должны иметь официальное подтверждение соответствующими чеками либо договорами. С их помощью можно получить имущественный вычет, при этом максимальный размер расходов на приобретение жилья и ремонт составляет два миллиона рублей,а на проценты по ипотеке — три миллиона рублей.

Эксперт уточнил, что камеральная проверка декларации занимает порядка трех месяцев,еще месяц потребуется для зачисления средств. Вычет можно получить только один раз и за три последних года.

Ранее юрист рассказал, за что в 2023 году можно получить налоговый вычет. Это расходы на покупку жилья, благотворительность, обучение, занятия спортом, лечение и приобретение медикаментов.

Личный счет,Максим Глазков,
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