Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений

Высокая инфляция на уровне 9 процентов в 2022 году и подорожание энергоносителей привели к потере 41,5 миллиарда евро накоплений жителей Италии, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию итальянских предпринимателей Confesercenti.

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Как уточнили эксперты, в настоящее время на коммунальные платежи уходит 45,8 процента месячного дохода итальянцев. В 2019 году эта цифра составляла 35 процентов от дохода. Специалисты добавили, что ситуация наиболее остро ощущается в семьях со средним и низким уровнями доходов. При этом более 10 миллионов жителей государства отдают на оплату коммунальных счетов половину доходов.

В ассоциации добавили, что итальянцы экономят на других товарах и услугах. К примеру, расходы на еду и напитки сократились с 25 до 23 процентов.