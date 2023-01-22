Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений

Lenta.ru

Высокая инфляция на уровне 9 процентов в 2022 году и подорожание энергоносителей привели к потере 41,5 миллиарда евро накоплений жителей Италии, пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию итальянских предпринимателей Confesercenti.

Итальянцы из-за инфляции потеряли более 41 миллиарда евро накоплений
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили эксперты, в настоящее время на коммунальные платежи уходит 45,8 процента месячного дохода итальянцев. В 2019 году эта цифра составляла 35 процентов от дохода. Специалисты добавили, что ситуация наиболее остро ощущается в семьях со средним и низким уровнями доходов. При этом более 10 миллионов жителей государства отдают на оплату коммунальных счетов половину доходов.

В ассоциации добавили, что итальянцы экономят на других товарах и услугах. К примеру, расходы на еду и напитки сократились с 25 до 23 процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего года инфляция в Италии разогналась до 8,1 процента, что стало рекордным уровнем с 1985 года.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители