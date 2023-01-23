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1 час назад

Траты россиян на лекарства выросли

Lenta.ruиещё 3

За последние полгода россияне стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники. При этом выросли расходы на лекарства и коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир».

Траты россиян на лекарства выросли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также участники опроса отметили, что их траты на предметы роскоши стали меньше и заявили об увеличении расходов на медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.

По словам младшего партнера консалтинговой компании Евгения Якушкина, россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в тех категориях, в которых их траты выросли, и не планируют дальше увеличивать по ним расходы.

С точки зрения ожиданий, в ближайшие полгода основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также процентов опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза. В общей сложности расходы составили 115 миллиардов рублей.

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