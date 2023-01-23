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25 минут назад

Правила выплаты аванса изменились в России

Мир24иещё 3

В России с 1 января 2023 года изменились правила выплаты аванса сотрудникам. Теперь работодатель будет удерживать подоходный налог при каждой выплате, то есть и с аванса, и зарплаты, сообщает «Российская газета».

В России изменились правила выплаты аванса
Фото: Мир24Мир24

«По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», – объяснила адвокат Ирина Калинина.

При этом Калинина отметила, что общая сумма заработной платы в связи с нововведением не изменится. Невыплаченную разницу работник получит при следующей выплате.

Ранее юрист Татьяна Нечаева рассказала, когда выгоднее уходить в отпуск в этом году. По ее словам, самыми невыгодными месяцами являются январь и февраль, поскольку в них меньше всего рабочих дней. Наиболее предпочтительным месяцем в смысле выплат является август.

Личный счет,Татьяна Нечаева,Ирина Калинина,
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