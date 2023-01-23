В России изменились правила выплаты аванса

В России с 1 января 2023 года изменились правила выплаты аванса сотрудникам. Теперь работодатель будет удерживать подоходный налог при каждой выплате, то есть и с аванса, и зарплаты, сообщает «Российская газета».

Фото: Мир24 Мир24

«По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», – объяснила адвокат Ирина Калинина.

При этом Калинина отметила, что общая сумма заработной платы в связи с нововведением не изменится. Невыплаченную разницу работник получит при следующей выплате.