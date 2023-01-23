Россиянам раскрыли способы меньше платить за воду

Меньше платить за воду помогут своевременный ремонт в ванной, регулярная подача показаний счетчиков и поверка приборов учета. Способы сэкономить на счетах ЖКХ назвал коммерческий директор УК «Росводоканал» Александр Запруднов, пишет «Российская газета».

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По словам специалиста, начать следует с контроля расхода воды — для этого необходимо регулярно передавать показания счетчиков и проводить поверку приборов учета. Запруднов предупредил, что в противном случае придется платить по нормативу, несмотря на фактически меньший объем потребления.

Сэкономить также помогут бюджетные технические решения. Например, можно установить в квартире рычаговые смесители — они позволят не тратить время на подбор нужной температуры и сократить расход воды. С той же целью специалист предлагает установить двухкнопочный механизм на унитаз и аэратор на душ — он разбивает одну струю на множество маленьких.

Кроме того, важно периодически проверять внутриквартирные коммуникации на наличие протечек, так как из неисправного крана в месяц может вытекать 150-170 литров воды. Запруднов также рекомендует закрывать смеситель во время гигиенических процедур или при намыливании посуды и принимать душ вместо ванны — для ее наполнения необходимо в 3-4 раза больше воды.