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23 минуты назад

Россиянам раскрыли способы меньше платить за воду

Lenta.ruиещё 1

Меньше платить за воду помогут своевременный ремонт в ванной, регулярная подача показаний счетчиков и поверка приборов учета. Способы сэкономить на счетах ЖКХ назвал коммерческий директор УК «Росводоканал» Александр Запруднов, пишет «Российская газета».

Россиянам раскрыли способы меньше платить за воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, начать следует с контроля расхода воды — для этого необходимо регулярно передавать показания счетчиков и проводить поверку приборов учета. Запруднов предупредил, что в противном случае придется платить по нормативу, несмотря на фактически меньший объем потребления.

Сэкономить также помогут бюджетные технические решения. Например, можно установить в квартире рычаговые смесители — они позволят не тратить время на подбор нужной температуры и сократить расход воды. С той же целью специалист предлагает установить двухкнопочный механизм на унитаз и аэратор на душ — он разбивает одну струю на множество маленьких.

Кроме того, важно периодически проверять внутриквартирные коммуникации на наличие протечек, так как из неисправного крана в месяц может вытекать 150-170 литров воды. Запруднов также рекомендует закрывать смеситель во время гигиенических процедур или при намыливании посуды и принимать душ вместо ванны — для ее наполнения необходимо в 3-4 раза больше воды.

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При этом специалист предостерег россиян от использования антимагнитных пломб — это не поможет сэкономить воду, но будет считаться правонарушением. По закону таким собственникам доначислят плату по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента — в зависимости от количества проживающих и степени благоустройства, сумма платежа только за холодную воду может достигать 50 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя заставят оплатить повторную опломбировку прибора учета.

Личный счет,Александр Запруднов,Госдума,
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