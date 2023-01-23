Россиянам разъяснили правила вывоза наличных денег из страны

Федеральная таможенная служба России (ФТС) разъяснила отечественным туристам правила вывоза наличных денег из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: 123rf.com 123rf.com

В ФТС напомнили россиянам, планирующим поездки за рубеж, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей), рассчитанную по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.

«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза, — говорится в публикации. — Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза».

При этом в ведомстве отметили, что если одновременно с иностранной валютой вывозятся рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.