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39 минут назад

Россиянам разъяснили правила вывоза наличных денег из страны

Lenta.ruиещё 1

Федеральная таможенная служба России (ФТС) разъяснила отечественным туристам правила вывоза наличных денег из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиянам разъяснили правила вывоза наличных денег из страны
Фото: 123rf.com123rf.com

В ФТС напомнили россиянам, планирующим поездки за рубеж, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить из России наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США (686,6 тысячи рублей), рассчитанную по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.

«При одновременном вывозе наличной иностранной валюты различных государств необходимо произвести пересчет каждой вывозимой валюты в российские рубли по официальному курсу Центробанка, действующему на дату вывоза, — говорится в публикации. — Затем нужно произвести пересчет полученной в рублях суммы в доллары США по официальному курсу Центробанка, также установленному на дату вывоза».

При этом в ведомстве отметили, что если одновременно с иностранной валютой вывозятся рубли, и общая сумма наличных денежных средств (валюты и рублей) превышает эквивалент 10 тысяч долларов США, то вся сумма подлежит декларированию во всех вывозимых валютах.

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Ранее в январе российской туристке, летевшей из Абу-Даби в Москву, отказались продавать товары в duty free ОАЭ за доллары и евро. Девушка сообщила, что сотрудники duty free в аэропорту Абу-Даби не продали ей бутылку воды за евро и попросили расплатиться местной валютой — дирхамами. Каких-либо обоснований данного решения ей не предоставили.

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