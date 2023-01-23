ВТБ: доля валютных вкладов россиян сократилась вдвое

Доля валютных вкладов населения на российском рынке в 2022 году сократилась в два раза, составив по итогам года менее 10%. Такую оценку приводит банк ВТБ.

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В ноябре 2022 года Банк России сообщал, что доля валютных депозитов в общем объеме депозитов населения РФ достигла к началу четвертого квартала 2022 года исторического минимума и составила менее 11%.

"По итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%, статистика по ВТБ показала аналогичную динамику. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов", - указывается в сообщении пресс-службы ВТБ.

При этом большим спросом у населения пользуются сбережения в рублях, так как ставки по ним выше, чем по валютным депозитам, отметили в ВТБ. Вместе с тем клиенты банка "стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях".

"Спрос на иностранную валюту предъявляют в основном состоятельные клиенты, которые зачастую размещают в нее значительную часть сберегательного портфеля. В этом сегменте доля валютных сбережений также снижалась: свои средства клиенты переводили в рублевые продукты банка и активно размещали в другие инструменты, в том числе в покупку золотых слитков", - добавили в пресс-службе.