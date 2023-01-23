Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
30 минут назад

В ВТБ сообщили, что доля валютных вкладов россиян в 2022 году сократилась вдвое

ТАССиещё 1

Доля валютных вкладов населения на российском рынке в 2022 году сократилась в два раза, составив по итогам года менее 10%. Такую оценку приводит банк ВТБ.

ВТБ: доля валютных вкладов россиян сократилась вдвое
Фото: ТАССТАСС

В ноябре 2022 года Банк России сообщал, что доля валютных депозитов в общем объеме депозитов населения РФ достигла к началу четвертого квартала 2022 года исторического минимума и составила менее 11%.

"По итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%, статистика по ВТБ показала аналогичную динамику. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов", - указывается в сообщении пресс-службы ВТБ.

При этом большим спросом у населения пользуются сбережения в рублях, так как ставки по ним выше, чем по валютным депозитам, отметили в ВТБ. Вместе с тем клиенты банка "стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях".

"Спрос на иностранную валюту предъявляют в основном состоятельные клиенты, которые зачастую размещают в нее значительную часть сберегательного портфеля. В этом сегменте доля валютных сбережений также снижалась: свои средства клиенты переводили в рублевые продукты банка и активно размещали в другие инструменты, в том числе в покупку золотых слитков", - добавили в пресс-службе.

По итогам 2023 года эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения, в первую очередь состоятельного сегмента, "который продолжит увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют и инструментов в своем кошельке".

Личный счет,Банк России,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители