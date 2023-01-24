Россияне стали покупать меньше продуктов, оставив в корзине самые необходимые товары и отказываясь от дорогих деликатесов. Оборот торговли в крупнейших сетях по итогам 2022 года сократился на 5% в натуральном выражении, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли.

Отрицательная динамика наблюдалась в основном в гипермаркетах и супермаркетах. При этом в дискаунтерах и «магазинах у дома» натуральные продажи выросли примерно на 2 3% по сравнению с прошлым годом. В онлайн-рознице оборот вырос на 42%, но её показатели пока несопоставимы со стационарной торговлей.

Наиболее заметное снижение наблюдалось в категории газированных напитков — их продажи в среднем по году сократились почти на 10%, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов. Рост наблюдался в категории «ЗОЖ-товаров»: фруктов, овощей, диетических круп, а также пива.

Эксперты полагают, что падение физического оборота продовольственных товаров произошло из-за сокращения потребления дорогих продуктов — граждане переходят к более экономному потреблению. Такую точку зрения подтверждает и опрос ВЦИОМ, согласно которому, в прошлом году 24% россиян сократили траты на продукты питания.