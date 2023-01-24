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52 минуты назад

Россиянам дадут возможность самостоятельно запрещать себе брать кредиты

Лера Букина

У россиян появится возможность самостоятельно установить себе запрет на получение кредитов и займов. Сделать это можно будет через портал «Госуслуги». Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Для того чтобы опция заработала, необходимо выставить специальный запрет в своей кредитной истории. Под новый механизм подпадут все профессиональные кредиторы, а не только те банки, где у человека есть счет.

Самозапрет, который гражданин выставит на «Госуслугах», автоматически попадет в бюро кредитных историй. Банки, запрашивающие данные о кредитной истории при получении заявки на кредит, увидят эти лимиты.

Центробанк сообщил, что законопроект прошел межведомственное согласование. По словам экспертов, реализация новой меры требует внесения изменений в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Россиянам стали реже одобрять заявки на кредит

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса Superjob, большая часть россиян назвали кредиты прямой дорогой в долговую яму. Так считают 61% респондентов. Эти данные схожи с теми, что были в 2016 году (62%). В 2021-м сторонников этого суждения было 50%, а в 2020 году — 47%.

Личный счет,Банк России,Госдума,
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