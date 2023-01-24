Пенсионерам объяснили влияние индексаций и льгот на реальные доходы

Индексация пенсий не влечет за собой увеличения реальных располагаемых доходов пенсионеров, поскольку в данном случае компенсируется лишь инфляция. Об этом заявил РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Собеседник напомнил о том, что в стране ситуация с доходами улучшается за счет предоставляемых льгот. В частности, речь идет о бесплатном проезде или посещении различных мероприятий, указал он. Также Сафонов обратил внимание на то, что гражданам старше 80 лет направляют доплаты на лекарства и предоставляют налоговые льготы, позволяющие уменьшить расходы, которые связаны с владением имуществом.
Кроме того, он подчеркнул, что страховую часть пенсии индексируют в соответствии с законом на уровень инфляции. Гражданин может претендовать на доплату в случае нехватки какого-то количества денежных средств до регионального прожиточного минимума.
По словам Сафонова, доплата будет убрана тогда, когда после индексации страховая пенсия сравняется с прожиточным минимумом.
В текущем году власти РФ проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Они стали больше на 4,8%. Под данную меру подпали 31,1 млн пенсионеров. Их выплаты в среднем выросли на 1 тысячу рублей в месяц. Средняя сумма пенсий возросла до 21,9 тысячи рублей.