Пенсионерам объяснили влияние индексаций и льгот на реальные доходы

Индексация пенсий не влечет за собой увеличения реальных располагаемых доходов пенсионеров, поскольку в данном случае компенсируется лишь инфляция. Об этом заявил РИА Новости экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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Собеседник напомнил о том, что в стране ситуация с доходами улучшается за счет предоставляемых льгот. В частности, речь идет о бесплатном проезде или посещении различных мероприятий, указал он. Также Сафонов обратил внимание на то, что гражданам старше 80 лет направляют доплаты на лекарства и предоставляют налоговые льготы, позволяющие уменьшить расходы, которые связаны с владением имуществом.

Кроме того, он подчеркнул, что страховую часть пенсии индексируют в соответствии с законом на уровень инфляции. Гражданин может претендовать на доплату в случае нехватки какого-то количества денежных средств до регионального прожиточного минимума.

По словам Сафонова, доплата будет убрана тогда, когда после индексации страховая пенсия сравняется с прожиточным минимумом.