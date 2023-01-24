Подоходный налог: изменения, сроки

С 1 января 2023 года российский бизнес начал уплачивать сборы через единый налоговый платеж, при этом НДФЛ начали взимать и с аванса. Как изменился подоходный налог в новом году и в какие сроки его необходимо уплатить - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Подоходный налог и единый налоговый платеж

Видео дня

Упомянутый выше единый налоговый платеж перечисляется в бюджет через единый налоговый счет (ЕНС). Все просто: налогоплательщик пополняет ЕНС один раз, а затем налоговая самостоятельно распределит средства для уплаты сборов и долгов. Исключение составит налог с доходов иностранцев, работающих в России по найму, этот сбор не вошел в единый платеж.

Налоговики объяснили, что благодаря ЕНС отпадет необходимость уплачивать разные налоги по разным платежным поручениям с разными реквизитами - платежное поручение будет одно, в нем нужно будет указать лишь сумму платежа и ИНН.

Кроме того, единый налоговый платеж устранит ситуацию, когда у предпринимателя или компании одновременно возникают долги и переплаты по разным видам налогов.

После внесения денег на ЕНС в первую очередь будет погашена недоимка, затем - текущие платежи по налогам, а в последнюю очередь - штрафы и пени.

Если денег на ЕНС не хватит на уплату всего необходимого, их пропорционально распределят между всеми обязательствами налогоплательщика.

Также за счет появления ЕНС вырос срок уплаты некоторых налогов (в том числе подоходного налога и страховых взносов), а приостановку по счетам в случае уплаты долга начнут снимать за один день.

Вместе с ЕНС появился единый срок уплаты налогов для бизнеса - не позднее 28 числа после окончания налогового периода, а предоставлять основные виды налоговой отчетности нужно не позднее 25 числа после окончания налогового периода.

Проверить состояние своего ЕНС и общую сумму налога можно в сервисах «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».

Физические лица могут погашать все налоговые начисления одним платежом с 2019 года. В налоговой подчеркнули, что эта практика хорошо себя зарекомендовала.

НДФЛ с аванса

Еще одно изменение 2023 года коснется всех россиян, работающих по ТК. Уплату НДФЛ для их работодателей разбили на два раза - с аванса и с окончательной выплаты зарплаты (раньше подоходный налог взимали единожды, при окончательной выплате).

Дело в том, что по старым нормам аванс не считался полученным, пока месяц не истек, поэтому НДФЛ на него не начисляли и налог не вычитали. По новым правилам, доход считается полученным в день выплаты (день поступления денег на счет работника/день выдачи ему наличных).

До 2023 года НДФЛ с заработка требовалось перечислить в бюджет не позднее следующего рабочего дня после его полной выплаты, с нового года - не позднее 28 числа каждого месяца (речь идет об НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего).

Профессиональный портал для бухгалтеров «Клерк.ру» приводит такой пример:

В 2023 году за вторую половину февраля работнику полагается 24 тысячи рублей. Деньги ему выплатили 10 марта за вычетом подоходного налога в 13 процентов (3 120 рублей), в итоге на руки он получил 20 880 рублей.

Аванс работника за первую половину марта составил 22 тысячи рублей, из него необходимо вычесть НДФЛ в 2860 рублей. Свой аванс он получил 20 марта в размере 19 140 рублей.

Размер зарплаты из-за новых правил уплаты НДФЛ не меняется. Сумму налога оставляют прежней, работник из примера уплатил такой же подоходный налог, как и прежде, просто раньше из итоговой выплаты его зарплаты сразу вычли бы 5980 рублей.

Таким образом, теперь вид дохода не важен, главное - период удержания налога. Это распространяется на все доходы - не только зарплаты, но также перечисления в рамках отпускных и больничных.

НДФЛ: исключения нового года

При этом для уплаты НДЛФ в декабре 2022-го и январе 2023 года ввели особые правила: