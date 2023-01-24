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40 минут назад

Сбер предупредил о мошенниках, которые выдают себя за работодателей

ТАССиещё 4

Мошенники, выдающие себя за работодателей, отправляют потенциальным жертвам предложения о "работе", а затем пытаются похитить у граждан деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Сбера.

Сбер предупредил о мошенничестве псевдоработодателей
Фото: 

"Злоумышленники размещают в интернете вакансии о самой обычной работе и ждут отклика кандидатов. Диалог с "работодателем" выглядит правдоподобно. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты. Новому сотруднику могут даже поставить рабочую задачу, чтобы вызвать доверие к компании. Главная опасность кроется вот в чем. "Работодатель" попросит сказать код из СМС, которая поступит новому сотруднику. Якобы это нужно для перечисления гонорара. И если назвать код, мошенники смогут списать деньги", - говорится в сообщении.

Как пояснили в банке, защититься от мошенников можно с помощью простых правил. Во-первых, необходимо проверить, существует ли компания, разместившая объявление о вакансии. Если профиль работодателя в сети выглядит сомнительно, нужно обратиться в компанию напрямую. Во-вторых, никогда нельзя сообщать одноразовые пароли из СМС. В-третьих, если вас попросят сказать три цифры с оборота карты, то вы общаетесь с мошенниками, поскольку этот код - ваша личная информация. В банке также отметили, что мошеннические схемы постоянно меняются и посоветовали клиентам рассказывать о них друзьям и родным.

Ранее Банк России рассказывал о схеме обмана граждан, при которой мошенники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы. Злоумышленники затем просят потенциальную жертву сделать небольшой вступительный взнос или передать личные данные. В ЦБ РФ подчеркнули, что подобные предложения "гарантированной работы" - популярный прием аферистов.

Личный счет,Банк России,
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