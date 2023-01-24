В России изменился кешбэк по кредитным картам

Показатель выгоды по кредитным банкам, который учитывает различные факторы, в том числе кешбэк, в 2022 году упал до 0,8 процента с 1,1 процента в 2021-м. В сегменте премиальных карт за минувший год он опустился с 1,9 до 1,7 процента. Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании Frank RG сообщает РБК.

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Анализ касался 209 кредитных карт 24 банков, занимающих 97,4 процента рынка. На выгоду также влияли программы лояльности и стоимость самой карты, хотя в 2022 году клиентам в основном предлагали бесплатные кредитки.

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Проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко объяснила такую ситуацию временным ограничением размера эквайринговых комиссий со стороны Центробанка. Весной он был установлен на уровне 1 процента за оплату картами социально значимых товаров и услуг, а межбанковская комиссия — на уровне 0,7 процента.

Эквайринговую комиссию продавец платит банку за обслуживание карт, межбанковская комиссия является доходом банка, выпустившего карту, эти деньги ему перечисляет банк-эквайер. Таким образом, ограничение обоих параметров снизило поток доходов, из которого кредитные организации и брали средства для выплаты кешбэка клиентам.

Правило действовало с 18 апреля по 31 августа 2022 года, тогда некоторые банки снизили или отменили кешбэк. После его снятия программы лояльности были пересмотрены, но условия в среднем стали хуже для клиентов, чем в начале прошлого года.

Другой причиной снижения выгоды послужило закрытие партнерских и travel-карт, где бонусы обычно были выше, а также приоритет в запуске краткосрочных акций с партнерами и отдельными категориями товаров для целевых групп клиентов.

Руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея предположил, что на снижение кешбэка повлиял уход из России международных платежных систем Visa и Mastercard и снижение интереса к самому формату.