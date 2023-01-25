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3 часа назад

Стало известно о максимальном за 14 лет темпе подорожания авиабилетов в России

Lenta.ruиещё 5

Перелеты по России в эконом-классе подорожали в 2022 году максимальными за 14 лет темпами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Стало известно о максимальном за 14 лет темпе подорожания авиабилетов в России
Фото: ТАССТАСС

Стало известно, что стоимость авиабилетов на рейсы по стране подорожала на 8–14 процентов по сравнению с 2021 годом. В декабре 2022-го перелет обходился в среднем в 6096,9 рубля, в то время, как в декабре 2021-го — 5482,2 рубля.

Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова добавила, что рост цен на проездные документы за год соответствует уровню инфляции в России, то есть в реальном выражении повышение стоимости отсутствует. По данным Росстата, инфляция по итогам 2022 года составила 11,9 процента.

Ранее российская авиакомпания S7 запустила масштабную распродажу билетов по популярным направлениям внутри страны и за рубежом. Акция продлится с 25 по 27 января, пассажиры смогут купить авиабилеты со скидкой до 50 процентов с датой вылета с 30 января 2023 года.

Личный счет,Алла Юрова,Национальное рейтинговое агентство,АК S7,Росстат,
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