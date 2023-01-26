Раскрыта схема обмана с «Пушкинскими картами»

Злоумышленники прибегли к новой схеме обмана. На этот раз жертвами становятся школьники и студенты, сообщают «Известия».

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Мошенническая схема связана с «Пушкинской картой». Напомним, что она позволят молодым гражданам бесплатно ходить в театры, музеи и на выставки.

В публикации говорится о появлении в мессенджере Telegram каналов, которые специализируются на обналичивании и продаже таких карт. Издание обратило внимание на большую численность таких сообществ. Число пользователей может превышать 100 тыс. человек.

Мошенники пытаются завлечь несознательных молодых людей в каналы и группы, в которых сообщают о возможности обналичить их именную «Пушкинскую карту» за вычетом комиссии. Она составляет до 50% от остатка на счете.

«Злоумышленники регистрируют ИП, оформляют его как учреждение культуры, например театр, а после скупают у подростков данные карт и оплачивают ими билеты на спектакли, которые организуют они сами, — заявил специалист в области компьютерной безопасности Александр Вураско.

Кроме того, аферисты используют механизмы оформления карт на данные сторонних лиц. Они стремятся получить доступ к аккаунту человека, чьи данные нашлись в базах утечек логинов-паролей или были приобретены на черном рынке. Мошенники выпускают карту на его имя, после чего обналичивают ее.