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4 часа назад

Россиян предупредили о рассылке липовых платежек: на что обратить внимание

Лера Букина

Мошенники начали подделывать счета за услуги ЖКХ. Отличить липовые документы от настоящих достаточно сложно, но все-таки можно, поскольку злоумышленники допускают определенный штрих. «Московский комсомолец» разбирался, на что нужно обратить внимание при получении сомнительной платежки.

Россиян предупредили о рассылке липовых платежек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во-первых, мошенники часто пытаются напугать человека, указывая в платежке информацию о том, что ему необходимо срочно «провести метрологическую проверку индивидуального прибора учета воды». И среди верных данных - характеристика квартиры, суммы к уплате услуг - указывают ложный номер телефона. Если по нему позвонить, трубку возьмет сотрудник колл-центра. Он предложит оформить проверку счетчиков в ближайшие дни. Но к вам вместо представителей реальных служб придут мошенники, они могут повредить счетчики и начать выманивать деньги.

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Издание советует не перезванивать по номеру, если вы получили такое предупреждение в платежке, а сначала проверить информацию. Телефоны организаций, которые имеют лицензию на поверку счетчиков, можно узнать на портале Mos.ru, а перепроверить действие лицензии компаний на сайте Росаккредитации.

Мошенники нашли новый способ обмана россиян

Во-вторых, тот факт, что на платежном документе изображен герб Москвы со Святым Георгием Победоносцем, не означает, что ему стоит доверять. Если приглядеться, можно увидеть одну важную деталь - на официальном гербе Правительства Москвы у Святого Георгия Победоносца лицо открыто. При этом чаще всего на липовых документах забрало на шлеме закрыто.

«Он как мошенник действует с закрытым шлемом, на забрале видны только щели для глаз. А может, там под шлемом ничего нет. Может, всадник без головы», - говорится в публикации.

Ранее «Известия» сообщили, что злоумышленники прибегли к новой схеме обмана с «Пушкинской картой». Так, жертвами становятся школьники и студенты. Мошенники пытаются завлечь несознательных молодых людей в каналы и группы в мессенджерах. Там они сообщают о возможности обналичить их именную «Пушкинскую карту» за вычетом комиссии.

Личный счет,Росаккредитация,Правительство Москвы,
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