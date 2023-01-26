Россиян предупредили о рассылке липовых платежек

Мошенники начали подделывать счета за услуги ЖКХ. Отличить липовые документы от настоящих достаточно сложно, но все-таки можно, поскольку злоумышленники допускают определенный штрих. «Московский комсомолец» разбирался, на что нужно обратить внимание при получении сомнительной платежки.

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Во-первых, мошенники часто пытаются напугать человека, указывая в платежке информацию о том, что ему необходимо срочно «провести метрологическую проверку индивидуального прибора учета воды». И среди верных данных - характеристика квартиры, суммы к уплате услуг - указывают ложный номер телефона. Если по нему позвонить, трубку возьмет сотрудник колл-центра. Он предложит оформить проверку счетчиков в ближайшие дни. Но к вам вместо представителей реальных служб придут мошенники, они могут повредить счетчики и начать выманивать деньги.

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Издание советует не перезванивать по номеру, если вы получили такое предупреждение в платежке, а сначала проверить информацию. Телефоны организаций, которые имеют лицензию на поверку счетчиков, можно узнать на портале Mos.ru, а перепроверить действие лицензии компаний на сайте Росаккредитации.

Во-вторых, тот факт, что на платежном документе изображен герб Москвы со Святым Георгием Победоносцем, не означает, что ему стоит доверять. Если приглядеться, можно увидеть одну важную деталь - на официальном гербе Правительства Москвы у Святого Георгия Победоносца лицо открыто. При этом чаще всего на липовых документах забрало на шлеме закрыто.

«Он как мошенник действует с закрытым шлемом, на забрале видны только щели для глаз. А может, там под шлемом ничего нет. Может, всадник без головы», - говорится в публикации.